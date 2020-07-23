Пугачева поразила фанатов постройневшим телом 

Алла Пугачева отожгла на «посткарантинной» вечеринке, говорится на странице «КП-Светская хроника» в Instagram . На опубликованном видео, в котором примадонна кружится в зажигатльном танце, видно, как постройнела артистка.

Фанаты, оценив видео, подчеркнули, как похорошела в последнее время 71-летняя примадонна. Похоже, что в связи с произошедшими изменениями во внешнем виде, артистка выбрала смелый наряд: короткие шорты, жакет и высокие каблуки.

Поклонники отметили, что, пожалуй, так прекрасно артистка еще не выглядела никогда.

«Алла стала выглядеть лучше! А её ногам сейчас и 25 позавидуют», — написала под совместной фотографией Пугачевой и Галкина пользовательница под ником a_ahd_n (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«В 71 так выглядеть дай Бог каждому!», — добавила ia_toot_prosto.

«Она прекрасна в своём желании быть всегда молодой красивой и современной», — прокомментировала nataly_p88.