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Пугачева поразила фанатов постройневшим телом 

Павел Тиунов и ещё 5 7 минут назад
Пугачева поразила фанатов постройневшим телом
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алла Пугачева отожгла на «посткарантинной» вечеринке, говорится на странице «КП-Светская хроника» в Instagram. На опубликованном видео, в котором примадонна кружится в зажигатльном танце, видно, как постройнела артистка.
Запись с танцами супруги в сториз на своей странице в соцсети выложил юморист Максим Галкин. На записи Пугачева веселится под песню Полины Гагариной «Драмы больше нет» в компании звезд отечественного шоу-бизнеса: Николая Баскова, Елены Север и Марины Юдашкиной.
Фанаты, оценив видео, подчеркнули, как похорошела в последнее время 71-летняя примадонна. Похоже, что в связи с произошедшими изменениями во внешнем виде, артистка выбрала смелый наряд: короткие шорты, жакет и высокие каблуки.
Поклонники отметили, что, пожалуй, так прекрасно артистка еще не выглядела никогда.
«Алла стала выглядеть лучше! А её ногам сейчас и 25 позавидуют», — написала под совместной фотографией Пугачевой и Галкина пользовательница под ником a_ahd_n (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«В 71 так выглядеть дай Бог каждому!», — добавила ia_toot_prosto.
«Она прекрасна в своём желании быть всегда молодой красивой и современной», — прокомментировала nataly_p88.
Еще недавно, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсети упрекали Аллу Пугачеву, что она выглядит как «старуха». Поводом для критики стало опубликованное видео, на котором артистка вместе с Наташей Королевой участвует в вечеринке-сюрпризе для адвоката Иды Достман. Подписчики назвали примадонну «Бабой Ягой», а ее ноги — «старческими».
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Другое , Николай Басков , Марина Юдашкина , Наташа Королева , Елена Север , Максим Галкин , Полина Гагарина , Алла Пугачева
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