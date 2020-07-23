71-летняя Пугачева станцевала под Гагарину в мини

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Максима Галкина появилась серия свежих фотографий, где артист позирует на ступенях своего замка с женой Аллой Пугачевой. Для этой фотосессии 71-летняя исполнительница выбрала свой фирменный total black look с акцентом на стройные ноги.
Она нарядилась в мини-платье, удлиненный пиджак и черные полупрозрачные колготы, дополнив образ крупными аксессуарами и стильной так называемой влажной прической. В подписи к посту юморист попросил фолловеров выбрать лучший из представленных кадров.
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—Вот уж неожиданно!И не то, что Алла танцует, а то, что под Гагарину… • Но, Боже, как танцует, тащусь уже который раз за вечер❗️❣️ • #аллапугачева #алла #аллуся #аллочка #аллапугачёва #пугачева #пугачёва #пугачеваалла #туса #танцы #моякудряшка #ноги #ножки #навсевремена #2020 #примадонна #певица #женщинакотораяпоет #gucci #allapugacheva #alla #russia #moskow #party #love #pugacheva #allochka #primadonna #beauty #curly
Фанаты же засыпали звезд комплиментами, так и не сойдясь во мнениях. К ним присоединились и знаменитые коллеги супругов: Жасмин, Слава, Гоар, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Яна Рудсковская, Игорь Крутой, Юлия Михалкова и другие.
Позже в Сети появились видео, где Алла Борисовна танцует в компании друзей на закрытой вечеринке под песню Полины Гагариной. Для этого выхода певица также выбрала излюбленный черный. В роли оператора выступил ее супруг — ролик появился в сторис его микроблога и быстро разлетелся по Сети.