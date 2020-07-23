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Названа дата начала суда над Ефремовым 

Парламентская газета 47 минут назад
Названа дата суда над Ефремовым
Фото: АГН МОСКВА
Суд по угловому делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова начнется 29 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, где пройдет процесс.
Предварительное слушание по делу пройдет в следующую среду утром, в 11:00, в закрытом режиме.
Артист обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
По данным следователей, 8 июня Михаил Ефремов управлял исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он следовал по направлению от Ленинского проспекта в сторону улицы Новый Арбат, превысил установленное ограничение скорости, утратил ориентиры границ полос дороги и выехал на встречную полосу. Несмотря на это, Михаил Ефремов не снизил скорость, не попытался остановить машину и продолжил движение. В результате его автомобиль столкнулся с ВИС-234900, за рублём которого был житель Рязанской области Сергей Захаров. Водитель пикапа умер в больнице от многочисленных травм.
9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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