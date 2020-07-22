Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волочкову оштрафовали за поездку в закрытое на карантин село 

Lenta.ru и ещё 12 16 минут назад
Российскую балерину Анастасию Волочкову оштрафовали за поездку в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда города Москвы.
Артистку признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, в суде Волочкова пожаловалась, что в селе на нее напали пятеро полицейских. Изначально балерина подумала, что неизвестные мужчины хотят с ней сфотографироваться или взять автограф, однако сотрудники полиции заявили, что их направил губернатор региона Глеб Никитин. Артистка вспоминает, что это ее удивило, так как от губернатора ей обычно присылают только цветы.
В июне Волочкова поехала в село Дивеево и раскритиковала в Instagram карантин, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным из-за вспышки коронавируса. «Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей!» — написала она.
Позднее в сети появилось видео, на котором балерина ругается с местной полицией. Одного из сотрудников правоохранительных органов она назвала «последним чмом». В итоге на артистку составили административный протокол, который она отказывалась подписывать.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Последние новости
В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью Историка Дмитриева осудили на 3,5 года за сексуальное насилие над дочерью
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Глеб Никитин , Анастасия Волочкова , МВД , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
Раскрыты подробности об убитой в Москве невесте
В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом
В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом
Раскрыты загадочные пропажи генералов при Ким Чен Ыне
Раскрыты загадочные пропажи генералов при Ким Чен Ыне
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
01:22
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
Происшествия
Волочкова пришла в суд в шубе
00:35
Волочкова пришла в суд в шубе
Шоу-бизнес
В центре Киева прогремели взрывы
00:07
В центре Киева прогремели взрывы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение