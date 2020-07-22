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Российскую балерину Анастасию Волочкову оштрафовали за поездку в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области . Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда города Москвы.

Артистку признали виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, в суде Волочкова пожаловалась, что в селе на нее напали пятеро полицейских. Изначально балерина подумала, что неизвестные мужчины хотят с ней сфотографироваться или взять автограф, однако сотрудники полиции заявили, что их направил губернатор региона Глеб Никитин . Артистка вспоминает, что это ее удивило, так как от губернатора ей обычно присылают только цветы.

В июне Волочкова поехала в село Дивеево и раскритиковала в Instagram карантин, введенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным из-за вспышки коронавируса. «Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей!» — написала она.