Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь 

Тверской районный суд Москвы признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации").

3 августа Тверской суд Москвы рассмотрит еще одно административное дело в отношении балерины. Она обвиняется в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенного в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания. По этой статье ей грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Как сообщал «Рамблер», в июне Анастасия Волочкова побывала в городе Муроме и закрытом на карантин селе Дивеево и опубликовала фотографии в своем Instagram. Позже в Сети появилась видео общения балерины с сотрудником полиции, который намеревался оштрафовать ее за нарушение. Она назвала полицейского «чмо», заявила, что он «занимается херней», и пообещала «урегулировать процесс своим именем».