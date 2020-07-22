Павел Прилучный резко ответил на тему романа со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. По информации СМИ, они недавно вернулись из Крыма, где отдыхали вместе с его детьми от брака с Агатой Муцениеце. Кроме того, актер подарил Карпович джип Range Rover, который когда-то дарил Муцениеце, а потом забрал после ссоры.

Друзья актера Павла Прилучного рассказали о его отношениях со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, передает сайт kp.ru. Недавно пару застали в Крыму, где Прилучный отдыхал вместе с детьми от Агаты Муцениеце. В частности, очевидцы распространили в сети фотографии и видеоролики, на которых Карпович не выпускает из рук дочь Прилучного, а его сын Тимофей играет рядом.

По словам собеседников издания, изначально в путешествие с Прилучным должна была поехать Муцениеце. Бывшие супруги планировали жить отдельно, но у актрисы были съемки.

«А потом Агата узнала, что к Павлу в Крым прилетела Карпович и планы у него поменялись, — заявила соседка Муцениеце. — На тот момент развод Агаты и Павла еще не вступил в законную силу, они могли помириться и оспорить его, все-таки у них двое маленьких детей. И, зная это, Карпович сделала все, чтобы супруги не воссоединились. Поэтому она и прилетела к любовнику».

В Крыму Прилучный арендовал для Карпович дом на побережье. По информации друзей звездной пары, актер не жалеет средств на новую возлюбленную.

«На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! Паша уже отдал ей новенький джип Range Rover, который дарил Агате, а потом забрал после ссоры», — поделился собеседник издания.

По рассказам окружения Прилучного, он снял со своих счетов большую сумму денег, которые они с Муцениеце откладывали. По их версии, актер решил вложить семейные накопления в какие-то бизнес-проекты.

«Это были деньги, отложенные на погашение кредита за дом, — поведал друг Прилучного. — И сейчас, насколько я знаю, за дом Павел почему-то не платит. Мы уже переживаем, как бы Паша не попал в сомнительную компанию и не остался без крыши над головой».

Близкие к окружению бывших супругов утверждают, что Муцениеце еще до развода знала о новом романе актера: «Ну представьте, каково жене находить в квартире вещи любовницы мужа. То майку, то еще что-то». Кроме того, по слухам, из-за Карпович Прилучный настоял на том, чтобы Муцениеце убрали из спектаклей «Косметика врага» и «Авантюристы», в которых они играли вдвоем.

«На ее место приняли Карпович, и она сразу взяла Прилучного в оборот. С появлением Мирославы обстановка в доме Прилучных накалилась», — заявили инсайдеры.

После того, как в сеть слили совместные снимки Прилучного и Карпович, в Instagram-аккаунте актера началось активное обсуждение их отношений. В ответ на многочисленные вопросы подписчиков звезда «Мажора» посоветовал от него отписаться.

«Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах? Смотрите «Дом-2»! А от меня отпишитесь», — написал Прилучный.

Комментируя отдых бывшего мужа, Муцениеце заявила, что доверила детей только Прилучному и не знала, что вместе с ними будет Карпович.