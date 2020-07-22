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Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона 

Lenta.ru 1 час назад
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Фото: Oliver Contreras / Getty Images
Рэпер Канье Уэст, баллотировавшийся в президенты США, заявил, что поп-певец Майкл Джексон был убит. Он поделился своей теорией в Twitter, однако позже его твиты были удалены, пишет Daily Mail в среду, 22 июля.
Хип-хоп-исполнитель заявил об убийстве Джексона во время онлайн-спора с Крис Дженнер, матерью его жены Ким Кардашьян. 43-летний Уэст напомнил 65-летней Дженнер, как Джексон рассказывал ей о бывшем топ-менеджере Sony Томми Моттоле, «перед тем, как они убили его».
Джексон называл Моттолу демоническим расистом из-за того, что тот не смог организовать приличную рекламную кампанию альбома Invincible в 2001 году.
Ранее в Twitter Канье Уэст обвинил свою жену в попытке закрыть его в психушку и объявил, что хоррор «Прочь» Джордана Пила снят про него. Рэпер посчитал, что его хотят насильно госпитализировать после слов о том, как он уговаривал Кардашьян сделать аборт. Музыкант рассказал об этом на предвыборной встрече. Уэст заявил об участии в президентской гонке ранее в июле. Источники из окружения музыканта утверждали, что решение баллотироваться тот принял из-за обострения психического расстройства. Уэст обещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма «Черная пантера» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы.
Майкл Джексон — американский певец, имеющий неофициальный титул «короля поп-музыки». Количество проданных в мире записей артиста составляет миллиард копий. Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная опасной для жизни комбинацией медицинских препаратов, которые ему дал личный лечащий врач.
В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм «Покидая Неверлэнд», в котором певца обвиняли в педофилии.
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Шоу-бизнес , Майкл Джексон , Крис Дженнер , Ким Кардашьян , Daily Mail , США
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