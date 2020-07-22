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Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью 

Алиса Селезнёва и ещё 7 1 час назад
Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам в Instagram, что смогла вылечиться от гепатита С.
Как сообщал «Рамблер», ранее Екатерина Волкова заявила, что ее заразили гепатитом С во время переливания крови, необходимость в котором возникла после искусственных родов.
Сегодня актриса поделилась с поклонниками радостной новостью.
«12 недель лечения непатита С позади и вот результат — 0! Нет гепатита. Все. Точка. Болезнь излечима! Спасибо всем за сопереживания и волнения!» — написала она.
Волкова пожелала всем, кто еще борется со страшным заболеванием, «верить и идти навстречу выздоровлению и счастливой, здоровой жизни».
«Спасибо всем за поддержку и моей любимой Индии за лекарство», — заявила она.
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Шоу-бизнес , Екатерина Волкова
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