Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью 

Актриса Екатерина Волкова сообщила поклонникам в Instagram, что смогла вылечиться от гепатита С.

Как сообщал «Рамблер», ранее Екатерина Волкова заявила, что ее заразили гепатитом С во время переливания крови, необходимость в котором возникла после искусственных родов.

Сегодня актриса поделилась с поклонниками радостной новостью.

«12 недель лечения непатита С позади и вот результат — 0! Нет гепатита. Все. Точка. Болезнь излечима! Спасибо всем за сопереживания и волнения!» — написала она.

Волкова пожелала всем, кто еще борется со страшным заболеванием, «верить и идти навстречу выздоровлению и счастливой, здоровой жизни».