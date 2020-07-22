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Дочь Розы Сябитовой вышла замуж во второй раз 

News.ru и ещё 13 3 часа назад
Дочь Сябитовой вышла замуж во второй раз
Фото: ТАСС
Дочь известной телесвахи и соведущей программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой вышла замуж. Торжество в честь бракосочетания Максима и Ксении было устроено в загородном доме звёздной тёщи. На свадьбу пригласили всего 20 гостей.
Это хорошая история, и в дальнейшем другие пары могут взять её для подражания. Многим сейчас придётся пережить не самые простые времена. Поэтому лучше не совершать необоснованные траты, подкопить ресурсы, лучше пустить их на поддержку молодым семьям. Пафос — уже не тренд, — рассказала «Антенне-Телесемь» Роза Сябитова.
На первой свадьбе Ксении, которая состоялась в 2015 году, присутствовали 200 гостей, из них половина — звёздных. В этот раз всё было относительно скромно. Родственники со стороны жениха разместились в отдельном домике на участке тёщи, его родной брат с детьми — в павильоне, другие гости — в спа-салоне. Сябитова приготовила запас масок и перчаток, в доме всё продезинфицировали.
Свою руку и сердце Максим предложил Ксении в декабре прошлого года, свадьбу они назначили на 11 июля, но в связи с пандемией её пришлось перенести. После свадьбы Ксения взяла фамилию мужа — Шевченко. По словам Розы Сябитовой, молодожёны встречались два года, Максим ей понравился тем, что «добрый, нежный и гибкий».
Как писал NEWS.ru, Роза Сябитова дала совет своим подписчицам, как быстро выйти замуж. По её словам, для этого девушкам следует знакомиться с недавно разведёнными мужчинами ввиду того, что те привыкли к определённому образу жизни и быстро согласятся вновь вступить в брак. Главное, чтобы он был после развода не более года, и никакого сожительства, только сразу штамп в паспорте, подчеркнула она. Подписчики телеведущей восприняли новый совет неоднозначно. Так, некоторые девушки согласились с высказыванием Сябитовой и даже подтвердили, что сами вышли замуж именно за таких мужчин. Однако были и те, кого возмутила рекомендация свахи.
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