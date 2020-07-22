Варнава и Гагарина устроили танцы на улице 

Вчера она разместила в сторис ролик, на котором сначала общается с Гагариной и еще одной женщиной, а потом, когда замечает, что ее снимает на видео комик Евгений Бороденко, начинает танцевать вместе с певицей. Бороденко опубликовал в сторис ту же видеозапись. Гагарина сделала ее репост.

Также этот ролик был опубликован в инстаграм-аккаунте «Переспелые», который Варнава и Бороденко ведут вместе. Судя по геотегу, танцы происходили на территории торгового центра (ТЦ) «Крокус Сити Молл» (Crocus City Mall) в Красногорске Московской области. Судя по подписи к посту, они имели место на мероприятии, устроенном итальянским люксовым брендом «Булгари» (Bulgari).

В мае, как сообщал «Рамблер», Варнава сообщила, что встретила свою любовь за кулисами телешоу «Танцы со звездами», в котором принимает участие, но не назвала имя возлюбленного. Тогда же средства массовой информации сообщили, что Гагарина решила расстаться со своим мужем фотографом Дмитрием Исхаковым.