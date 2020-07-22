Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Варнава и Гагарина устроили танцы на улице 

Артём Кульша 11 минут назад
Варнава и Гагарина устроили танцы на улице
Фото: пресс-служба Crocus
Юмористка Екатерина Варнава и певица Полина Гагарина устроили танцы на улице. Видеозапись этого Варнава опубликовала в своем инстаграме.
Вчера она разместила в сторис ролик, на котором сначала общается с Гагариной и еще одной женщиной, а потом, когда замечает, что ее снимает на видео комик Евгений Бороденко, начинает танцевать вместе с певицей. Бороденко опубликовал в сторис ту же видеозапись. Гагарина сделала ее репост.
Также этот ролик был опубликован в инстаграм-аккаунте «Переспелые», который Варнава и Бороденко ведут вместе. Судя по геотегу, танцы происходили на территории торгового центра (ТЦ) «Крокус Сити Молл» (Crocus City Mall) в Красногорске Московской области. Судя по подписи к посту, они имели место на мероприятии, устроенном итальянским люксовым брендом «Булгари» (Bulgari).
В мае, как сообщал «Рамблер», Варнава сообщила, что встретила свою любовь за кулисами телешоу «Танцы со звездами», в котором принимает участие, но не назвала имя возлюбленного. Тогда же средства массовой информации сообщили, что Гагарина решила расстаться со своим мужем фотографом Дмитрием Исхаковым.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Полина Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
«Выгнали с позором за извращения»
«Выгнали с позором за извращения»
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
00:21
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
В мире Украина
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
01:22
Экс-полицейский потребовал возобновить дело Голунова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение