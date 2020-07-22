«Смотрите „Дом-2“: Прилучный обрушился на фанатов 

Актер Павел Прилучный призвал подписчиков, которые навязчиво интересуются его личной жизнью и любят копаться в чужом нижнем белье, «смотреть „ДОМ-2“. Об этом сообщает „СтарХит“.
Как сообщал „Рамблер“, 21 июня стало известно о разводе Прилучного с женой, актрисой Агатой Муцениеце. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что он может встречаться коллегой Мирославой Карпович. При этом артисты отказались комментировать личную жизнь.
Сегодня Прилучный в социальных сетях резко ответил хейтерам.
»Моя личная жизнь — это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах — смотрите «ДОМ-2». А от меня отпишитесь», — посоветовал он.