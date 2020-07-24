В Басманном суде Москвы огласили результаты ДНК-теста сына вдовы рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Юлии Киселевой , сообщает StarHit.

Отмечается, что изначально Киселева не указывала Толмацкого в графе "отец" в свидетельстве о рождении ребенка, в результате женщине пришлось подавать иск к ПФР , который отказывался выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца после смерти музыканта.

Сообщается также, что отец Децла Александр Толмацкий якобы также сомневался в происхождении внука, поэтому настаивал на проведении ДНК-теста, от которого отказывалась мать ребенка. Позже она согласилась на процедуру, чтобы получить соцвыплаты и признать мальчика наследником рэпера. Результаты подтвердили отцовство Децла, и на их основе суд официально признал его сына наследником первой очереди.

В беседе с РБК Александр Толмацкий заявил, что, помимо внука, наследниками первой очереди являются он и его бывшая жена. Также, добавил он, Децл не оставил имущества и недвижимость, которые могли бы перейти по наследству.

Кирилл Толмацкий умер 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.