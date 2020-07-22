Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Кардашьян рассказала о биполярном расстройстве Канье Уэста 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Кардашьян рассказала о биполярном расстройстве Уэста
Фото: Reuters
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала о биполярном расстройстве у ее мужа рэпера Канье Уэста. Соответствующее заявление она сделала в своем Instagram.
Данное заявление стало ее реакцией на публикации кандидата в президенты США в ночь на 22 июля, которые музыкант затем удалил.
"Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Он замечательный, но сложный человек, находящийся под давлением", — написала Кардашьян.
Она добавила, что артист находится под давлением как артист и афроамериканец, переживший "болезненную потерю матери". По ее словам, расстройство также усугубляется изоляцией.
Жена Уэста подчеркнула, что биполярное расстройство не оказывает влияние на его творчество. Она отметила, что близкие рэпера понимают, что его слова не всего соответствуют его взглядам. Кроме того, Кардашьян призвала СМИ проявить солидарность.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Газета.Ru: последние новости
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей Госпитализирован Юрий Антонов Госпитализирован Юрий Антонов
Шоу-бизнес , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью
Екатерина Волкова объявила о победе над болезнью
Андрей Сиротин умер в 34 года
Андрей Сиротин умер в 34 года
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Сирия захватила американский «Черный шершень»
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Видео
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
01:32
Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян
Криминал Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
01:36
Опубликовано видео последствий наводнения в Свердловской области
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
00:34
Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
03:26
Задержан возможный убийца главы ДНР Захарченко
В мире Происшествия
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
00:22
Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
00:21
Украинские СМИ: Киев признал независимость ДНР и ЛНР
В мире Украина
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
00:35
Волочковой вынесли приговор за поездку в монастырь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение