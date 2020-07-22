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Буйнов предложил поклонникам угадать, какую операцию он перенёс 

News.ru и ещё 1 39 минут назад
«Был приступ»: Буйнов обратился к поклонникам
Фото: Instagram
Российский певец Александр Буйнов поделился с подписчиками фотографией из больничной палаты, но предложил им догадаться самим, почему он туда попал.
На снимке артист показывает бинты на проколах в области живота и перевязанную руку и отмечает, что давно не «выходил в эфир», а его планам участвовать в фестивале «Славянский базар» не суждено было сбыться.
А был заявлен на «Славянский базар»! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку — был приступ, очень было бобо! И ещё — после операции стал добрее, потому что… полстраны живёт без этого… — написал Буйнов.
Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления и большинство из них пришло к мнению, что Буйнов перенёс операцию по удалению жёлчного пузыря, так как швы расположены в характерных для такого вмешательства местах, а также обычно госпитализации предшествует сильный приступ боли.
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Давненько я не выходил в «эфир» А был заявлен на «Славянский базар»!Но случилось то, что случилось. А не скажу что😂, догадайтесь сами почему схуднул!Даю подсказку-был приступ, очень было бубо!И еще-после операции стал добрее потому что…пол-страны живет без этого🤪😎 Нет, не пугайтесь, -ТО на месте😂! #буйнов #операция #москва #хорошотокак #госпиталь #операция #александрбуйнов #музыкант #хорошеенастроение

Публикация от  Александр Буйнов (@buinovofficial)

Стол номер пять. Дробное питание, — высказалась одна из подписчиц о причинах худобы певца.
Как писал NEWS.ru ранее, российский певец Александр Буйнов во время борьбы с онкологическим заболеванием спланировал собственные похороны. Исполнитель не хочет быть погребённым в Москве — он уже выбрал для себя место на элитном кладбище в деревне Анкудиново вблизи родного дома. Врачи диагностировали рак у Буйнова в 2011 году.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Буйнов
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