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Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки 

Lenta.ru и ещё 2 54 минуты назад
Канье Уэст спросил совета у фанатов
Фото: Reuters
Рэпер Канье Уэст спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему участвовать в избирательной гонке.
«Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет?» — написал он.
Вероятно, он засомневался в возможности получить голоса цветного населения. Уэст также добавил, что рассматривает варианты в кампании как в 2020-м, так и в 2024-м годах.
Ранее стало известно, что рэпер не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты США в штате Южная Каролина. Причиной стало то, что Уэст не предоставил в срок подписи, необходимые для регистрации независимым кандидатом. По закону Южной Каролины он или его представители должны были предоставить в избирательную комиссию штата документы, свидетельствующие о наличии 10 тысяч подписей, собранных в поддержку его регистрации кандидатом на выборах.
Источники из окружения Канье Уэста рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства, и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.
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Шоу-бизнес , В мире , Канье Уэст
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