Сати Казанова сделала сюрприз мужу во время карантина

Участница «Фабрики звезд» Сати Казанова встретилась с мужем-итальянцем у него на родине, в том числе благодаря участию в проекте, организующем свидания близких людей в формате сюрприза. Об этом певица рассказала подписчикам в Instagram.

Казанова подчеркнула, что «мирилась» с разлукой с мужем из-за карантина на протяжении 4,5 месяцев. Однако в июле она решилась встретиться с супругом во что бы то ни стало. Артистка решила лететь в Милан через Белоруссию. Перед выездом ей пришло предложение от авторов проекта Emotional meetings, в котором организуются неожиданные встречи близких людей.

Певица согласилась. Она позвонила мужу, сказала, что ее не выпускают из Минска, и ей придется ехать обратно в Москву. Идея заключалась в том, чтобы друг пригласил супруга Казановой в ресторан, где их ждали скрытые камеры и артистка в роли официантки.

Планы удалось реализовать. Согласно сценарию Казанова подошла к супругу с фразой: «Что вы желаете, сеньор?», но в последний момент не смогла сдержать эмоций.

«Я начала безудержно хохотать и весь спектакль на несколько минут был поставлен на паузу. Я просто смеялась, а он просто не мог поверить в происходящее», — написала певица.

Выйдя из ступора, мужчина крепко обнял Казанову. По ее словам, оставшийся вечер прошел в теплой дружеской обстановке за поеданием пиццы и «смакованием отдельных эпизодов шоу».