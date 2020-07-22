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Джонни Деппа засняли в компании неизвестной женщины 

Lenta.ru 53 минуты назад
Джонни Деппа засняли в компании неизвестной женщины
Фото: Lenta.ru
Голливудского актера Джонни Деппа засняли в компании неизвестной женщины. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Папарацци засняли 57-летнего артиста, когда он покидал один из гастропабов Лондона. Уточняется, что он был одет в парку и шапку в растафарианском стиле.
В ближайшую неделю Депп вновь должен появиться в суде, где он выступает против британского таблоида The Sun. Актер утверждает, что в 2018-м году газета разместила клеветническую статью, обвинив его в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей жены — актрисы и модели Эмбер Херд.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.
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Шоу-бизнес , Джонни Депп
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