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«Страшно за него»: друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца 

РИА Новости 23 минуты назад
Антонова экстренно прооперировали
Фото: РИА Новости
Друг Юрия Антонова бизнесмен Андрей Ковалев прокомментировал в беседе с "МК" госпитализацию композитора.
"Слышал, что он в больнице, но трубку Юрий Михайлович не берет. Несколько раз звонил ему — тишина, даже страшно за него. В последний раз разговаривал по телефону с Юрием Михайловичем недели две назад. А видел… Уже забыл когда. Коронавирус же", — рассказал Ковалев.
Ранее "Пятый канал" сообщил о госпитализации Антонова в одну из московских клиник. По данным телеканала, у музыканта возникли проблемы со здоровьем из-за ноги, потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, сейчас он находится в палате.
Антонов — автор песен "От печали до радости", "Поверь в мечту", "Мое богатство" и других.
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Шоу-бизнес , Юрий Антонов , Андрей Ковалев , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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