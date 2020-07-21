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Шепелев нашел новую работу 

Вероника Полынина и ещё 20 10 минут назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев переходит на телеканал ТНТ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу канала.
Он станет ведущим семейного развлекательного шоу «Ты как я», производством которого будет заниматься Comedy Club Production. Героями шоу будут знаменитости со своими детьми.
«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», — прокомментировал Шепелев участие в новом проекте.
Как сообщал «Рамблер», в феврале Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, где с 2017 года вел телевизионное шоу «На самом деле». Он не объяснил причин ухода, но подчеркнул, что это решение было принято по обоюдному согласию с руководством канала, а конфликты ему не предшествовали.
37-летний Дмитрий Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. Он вел программы «На самом деле», «Два голоса», «Минута славы», «ДОстояние РЕспублики» и др.
В конце января появились слухи, что у Шепелева возник конфликт с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, в результате которого телеведущий вынужден был уволиться.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Дмитрий Шепелев , Константин Эрнст , РИА Новости
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