Шепелев нашел новую работу 

Телеведущий Дмитрий Шепелев переходит на телеканал ТНТ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу канала.

Он станет ведущим семейного развлекательного шоу «Ты как я», производством которого будет заниматься Comedy Club Production. Героями шоу будут знаменитости со своими детьми.

«Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения», — прокомментировал Шепелев участие в новом проекте.

Как сообщал «Рамблер», в феврале Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, где с 2017 года вел телевизионное шоу «На самом деле». Он не объяснил причин ухода, но подчеркнул, что это решение было принято по обоюдному согласию с руководством канала, а конфликты ему не предшествовали.

37-летний Дмитрий Шепелев работал на Первом канале с 2008 года. Он вел программы «На самом деле», «Два голоса», «Минута славы», «ДОстояние РЕспублики» и др.