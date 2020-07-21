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Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
В феврале Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала.
"Этой осенью канал ТНТ впервые покажет шоу семейного формата — развлекательный проект "Ты как я" (производства. — Прим. ред.) Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач России, Украины и Белоруссии", — рассказали в пресс-службе.
Шепелев, как отметили в телекомпании, впервые будет сотрудничать с ТНТ.
"Вести программу о детях и родителях я мечтаю с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", —прокомментировал назначение сам ведущий.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Шепелев , РИА Новости
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