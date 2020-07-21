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Мадонна заявила о выставленном Россией штрафе в 1 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 42 минуты назад
Мадонна призналась в миллионном долге перед Россией
Фото: Reuters
Американская певица Мадонна заявила, что после концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда она выступила с речью в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества, ей якобы выписали штраф в размере 1 млн долларов. Артистка добавила, что штраф так не погасила.
«Я произнесла эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 млн долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им», — написала она в Twitter.
На запись певицы отреагировал блогер Максим Кононенко.
«Неправда. Максимальный штраф [за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних] составляет 5 тыс. рублей — 70,7 доллара. Зачем ты лжешь?» — спросил он Мадонну по-английски.
Напомним, концерт Мадонны, вызвавший скандал в обществе, состоялся в августе 2012 года.
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Шоу-бизнес , Максим Кононенко , Мадонна , Санкт-Петербург
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