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Внук Ельцина встречается с бывшей девушкой Деревянко 

Артём Кульша и ещё 7 13 минут назад
Внук Ельцина встречается с бывшей девушкой Деревянко
Фото: Instagram
Бизнесмен Борис Ельцин-младший встречается с моделью Верой Гоппен. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Ельцин-младший — внук первого президента России Бориса Ельцина, сын его дочери Татьяны Юмашевой и ее первого мужа Вилена Хайруллина. Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Ельцин-младший встречался с моделью Олесей Сенченко, а после этого — с актрисой Ольгой Ефремовой, внучкой актера Олега Ефремова.
Гоппен известна съемками для журнала «Максим» (Maxim), исполнением эпизодических ролей в таких фильмах и сериалах, как «Смешанные чувства», «На рассвете» и «Забывая обо всем», победой на конкурсе красоты «Краса Заполярья — 2008» и тем, что около года встречалась с актером Павлом Деревянко.
Сегодня «Телепрограмма» сообщила, что некоторое время назад Ельцин-младший и Гоппен стали парой, а отношения между ними, возможно, действительно серьезные. Оба не скрывают тот факт, что встречаются, публикую совместные фотографии в своих социальных сетях.
В 2018 году Ельцин-младший стал совладельцем компании «Фудгрупп», которая специализируется на ресторанном бизнесе и доставке продуктов питания.
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Шоу-бизнес , Олег Ефремов , Борис Ельцин , Павел Деревянко , Ольга Ефремова
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