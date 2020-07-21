Внук Ельцина встречается с бывшей девушкой Деревянко 

Бизнесмен Борис Ельцин-младший встречается с моделью Верой Гоппен. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Ельцин-младший — внук первого президента России Бориса Ельцина, сын его дочери Татьяны Юмашевой и ее первого мужа Вилена Хайруллина. Несколько лет назад, как сообщал «Рамблер», Ельцин-младший встречался с моделью Олесей Сенченко, а после этого — с актрисой Ольгой Ефремовой, внучкой актера Олега Ефремова.
Гоппен известна съемками для журнала «Максим» (Maxim), исполнением эпизодических ролей в таких фильмах и сериалах, как «Смешанные чувства», «На рассвете» и «Забывая обо всем», победой на конкурсе красоты «Краса Заполярья — 2008» и тем, что около года встречалась с актером Павлом Деревянко.
Сегодня «Телепрограмма» сообщила, что некоторое время назад Ельцин-младший и Гоппен стали парой, а отношения между ними, возможно, действительно серьезные. Оба не скрывают тот факт, что встречаются, публикую совместные фотографии в своих социальных сетях.
В 2018 году Ельцин-младший стал совладельцем компании «Фудгрупп», которая специализируется на ресторанном бизнесе и доставке продуктов питания.