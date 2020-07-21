Раскрыты детали иска Федосеевой-Шукшиной к Алибасову

По ее словам, суд уже принял заявление и в скором времени начнет разбирательство.

Юрист заявила, что ее подзащитная пытается признать недействительным договор дарения квартиры продюсеру.

"Поскольку эта сделка недействительна, также недействительна и сделка Алибасова с Моцарем", — объяснила она порталу teleprogramma.pro.

Вербицкая отметила, что во время подписания договора Федосеева-Шукшина не осознавала своих действий, что планируется доказать путем проведения судебной и психиатрической экспертиз.

Ранее адвокат Юлиан Соболев, представлявший интересы дочери актрисы, написал заявление в Следственный комитет с просьбой проверить сделку, по которой актриса Лидия Федосеева-Шукшина передала свою квартиру в новой Москве стоимостью десять миллионов рублей супругу Бари Алибасову, а тот — своему помощнику.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились в 2018 году. Продюсер ранее был женат пять раз, а актриса была замужем шесть раз.