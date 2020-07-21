Актер Дмитрий Шаракоис , получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.

«Интерн» работает официантом в лондонском ресторане ZIMA и намерен и далее жить в Европе. В Лондоне он с 2019 года.

Как сообщает «Слово и дело», в Россию актер иногда возвращается для участия в пробах на новые роли, но интересные предложения пока не получает.