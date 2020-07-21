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Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты 

Свободная пресса и ещё 19 38 минут назад
Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
«Интерн» работает официантом в лондонском ресторане ZIMA и намерен и далее жить в Европе. В Лондоне он с 2019 года.
Как сообщает «Слово и дело», в Россию актер иногда возвращается для участия в пробах на новые роли, но интересные предложения пока не получает.
Ранее сообщалось, что звезда сериала «Интерны» Илья Глинников стал одним из 16 участников проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» и даже пострадал на съемках.
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Шоу-бизнес , Видео , Илья Глинников , Дмитрий Шаракоис
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