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Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей 

Вести Подмосковья и ещё 4 1 час назад
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Фото: Вести Подмосковья
Артиста не устраивают условия сотрудничества
Федору Добронравову предлагали в Театре Сатиры зарплату в размере 1 миллиона рублей, но он отказался. Звезда «Сватов» решил, что покинет учреждение, в котором служил 15 лет. Артиста не устроили условия работы. Такую информацию получили журналисты КП.
Добронравов не участвовал ни в каких проектах вне театра. Но он востребован и на телевидении, и в кино. Причина ухода из Театра Сатиры — банальная обида. Артист продолжал играть, даже когда у него были проблемы с сердцем. Директор Театра Сатиры предлагал ему миллион рублей в месяц, лишь бы тот не реагировал на сторонние предложения, а больше щадил себя. Добронравов всегда мог похвастаться плотным графиком. Артист не захотел менять свои привычки и продолжил работать в полную силу.
Так Добронравову предложили получать деньги только за те дни, что он фактически отрабатывает в театре. Оклад таким образом существенно урезался. Это не понравилось артисту. Он решил покинуть Театр Сатиры. Предложение его обидело.
При этом руководство театра уверяет, что не собиралось никого обижать. Народные артисты здесь получают по 400 тысяч рублей. Добронравов получил хорошее предложение. Помимо оклада артистам полагаются и премии.
В Театре Сатиры действительно щедрые зарплаты. Здесь до пандемии была неплохая прибыль от продажи билетов. Пока спектаклей в данном театре не дают — власти не дали добро на проведение массовых мероприятий, да и само руководство учреждения бережет своих артистов.
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Шоу-бизнес , Федор Добронравов
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