Пелагея наняла охрану, а Телегин заразился коронавирусом 

Хоккеист Иван Телегин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и почти не общается с дочерью, а его жена певица Пелагея получает анонимные угрозы и наняла охрану. Об этом подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала «СтарХиту»

Пелагея и Телегин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2017-м завели дочь Таисию. В конце 2019-го певица объявила о намерении развестись с хоккеистом, а в мае подала документы на расторжение брака. Также она подала документы на выплату Телегиным алиментов на дочь, а тот — иск на раздел квартиры.

Сегодня Соколова рассказала, что Пелагея начала получать анонимные угрозы и по этой причине была вынуждена нанять охрану. Также подруга певицы сообщила, что Телегин не участвует в обеспечении дочери и почти с ней не видится — в течение последнего года он посетил ее лишь несколько раз.

«Приедет на 15 минут, сфотографируется, отчитается в инстаграме», — рассказала она.

Соколова заверила, что Пелагея не только не запрещает мужу видеться с дочерью, но и просит приезжать почаще. Также она сообщила, что Телегин болен коронавирусной инфекцией — диагноз подтвердился у него несколько дней назад.