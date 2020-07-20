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Пелагея наняла охрану, а Телегин заразился коронавирусом 

Артём Кульша 1 час назад
Пелагея наняла охрану, а Телегин заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Хоккеист Иван Телегин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и почти не общается с дочерью, а его жена певица Пелагея получает анонимные угрозы и наняла охрану. Об этом подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала «СтарХиту».
Пелагея и Телегин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2017-м завели дочь Таисию. В конце 2019-го певица объявила о намерении развестись с хоккеистом, а в мае подала документы на расторжение брака. Также она подала документы на выплату Телегиным алиментов на дочь, а тот — иск на раздел квартиры.
Сегодня Соколова рассказала, что Пелагея начала получать анонимные угрозы и по этой причине была вынуждена нанять охрану. Также подруга певицы сообщила, что Телегин не участвует в обеспечении дочери и почти с ней не видится — в течение последнего года он посетил ее лишь несколько раз.
«Приедет на 15 минут, сфотографируется, отчитается в инстаграме», — рассказала она.
Соколова заверила, что Пелагея не только не запрещает мужу видеться с дочерью, но и просит приезжать почаще. Также она сообщила, что Телегин болен коронавирусной инфекцией — диагноз подтвердился у него несколько дней назад.
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Шоу-бизнес , Иван Телегин , Александр Соколов , StarHit
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