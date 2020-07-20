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Киркоров: Артисты подрабатывают в колхозах и на автомойках 

Артём Кульша 43 минуты назад
Киркоров: Артисты подрабатывают в колхозах и на мойках
Фото: РИА Новости
Члены коллектива певца Филиппа Киркорова подрабатывают в колхозах и на автомойках в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает «Собеседник», рассказал сам Киркоров.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в Витебске стартовал фестиваль «Славянский базар». В его рамках президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил Киркорову награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию», а на Площади звезд в Витебске была открыта именная звезда певца.
«Члены моего коллектива выживают, как могут», — заявил певец за кулисами «Славянского базара».
По его словам, некоторые из них в настоящее время подрабатывают разносчиками еды, некоторые — мойщиками автомобилей, некоторые — в колхозах. Киркоров оценил ситуацию, в которой оказались граждане России, в том числе артисты, из-за пандемии коронавирусной инфекции как очень тяжелую — они потеряли возможность зарабатывать деньги. Он высказал мнение, что лишь через два года люди придут в себя и смогут позволить себе купить билет на концерт за 10-20 тысяч рублей.
«Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и 10 лет — за 30 лет работы у меня появились сбережения», — добавил певец.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Лукашенко
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