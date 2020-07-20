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Шатунов заработал миллионы в России и переехал в Германию 

Артём Кульша 45 минут назад
Шатунов заработал миллионы в РФ и переехал в Германию
Фото: РИА Новости
Бывший вокалист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов заработал девять миллионов долларов США в 1990 году. Об этом продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил в своем инстаграме.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», компания «Честная музыка» запретила Шатунову исполнять песни «Ласкового мая», потому что является обладателем авторских прав на них по условиям договора с бизнесменом Русланом Филатовым, который гарантировал, что является их единственным обладателем и получил их от Разина. Шатунов подал иск в суд. В начале июля Арбитражный суд Москвы признал договор «Честной музыки» с Филатовым незаконным.
«Я никогда ему (Шатунову. — Прим. ред.) не запрещал выступать, никогда не брал с него ни одной копейки за проведение концертов. Он ни одного рубля никогда не платил никому и не участвовал ни в каких делах группы "Ласковый май"», — заявил вчера Разин.
Он рассказал, что Шатунов лично и добровольно передал ему права на свое творчество перед началом съемок фильма «"Ласковый май" — продолжение» — этого потребовали продюсеры картины. Разин и Шатунов заключили контракт о передаче прав, по условиям которого Разин выплатил Шатунову 10 миллионов рублей. Контракт был утвержден решением суда.
Также Разин упомянул, что в 1990 году в качестве солиста группы «Ласковый май» Шатунов получил доход в размере девяти миллионов долларов и некоторое время назад это позволило ему купить жилье в Германии.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Руслан Филатов , Андрей Разин , Германия
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