Шатунов заработал миллионы в РФ и переехал в Германию

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», компания «Честная музыка» запретила Шатунову исполнять песни «Ласкового мая», потому что является обладателем авторских прав на них по условиям договора с бизнесменом Русланом Филатовым , который гарантировал, что является их единственным обладателем и получил их от Разина. Шатунов подал иск в суд. В начале июля Арбитражный суд Москвы признал договор «Честной музыки» с Филатовым незаконным.

«Я никогда ему (Шатунову. — Прим. ред.) не запрещал выступать, никогда не брал с него ни одной копейки за проведение концертов. Он ни одного рубля никогда не платил никому и не участвовал ни в каких делах группы "Ласковый май"», — заявил вчера Разин.

Он рассказал, что Шатунов лично и добровольно передал ему права на свое творчество перед началом съемок фильма «"Ласковый май" — продолжение» — этого потребовали продюсеры картины. Разин и Шатунов заключили контракт о передаче прав, по условиям которого Разин выплатил Шатунову 10 миллионов рублей. Контракт был утвержден решением суда.

Также Разин упомянул, что в 1990 году в качестве солиста группы «Ласковый май» Шатунов получил доход в размере девяти миллионов долларов и некоторое время назад это позволило ему купить жилье в Германии.