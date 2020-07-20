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Ольга Бузова выступила за легализацию однополых браков 

News.ru 49 минут назад
Бузова сделала провокационное заявление
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России. Она отметила, что никто не должен «смотреть гражданину в паспорт» и ущемлять его права.
Бузова начала свои рассуждения с того, что всю жизнь с детства любовалась радугой и не стала при этом представительницей ЛГБТ-сообщества. В прошлом году она даже держала «радужный» флаг в руках. Этот жест на сексуальную ориентацию певицы также не оказал существенного влияния.
Как отметила модель, никакая пропаганда не может заставить человека поменять ориентацию. Учёными доказано, что влечение к представителям своего пола — это биологическая особенность организма, вызванная врождёнными факторами.
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Кроме того, певица напомнила в своём послании о всемирно известных людях, вдохновляющих миллионы жителей Земли, которые были геями или лесбиянками. Она упомянула композитора Петра Чайковского, учёного Алана Тьюринга, писателя Оскара Уайльда, музыканта Фредди Меркьюри и не только.
Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров. Вы для меня прекрасные люди, которые заслуживают таких же прав как я, и все мы! Я считаю, что в нашей стране должны быть легализованы однополые браки, потому что если кто-то хочет вступить в официальный брак с человеком по чистой и искренней любви, то пусть это смело делает, — написала Бузова в Instagram.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму России проект закона, запрещающего браки не только между однополыми парами, но и между гражданами, ранее сменившими пол. Документ также запрещает усыновление детей такими людьми. Инициатива принадлежит руководителю временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елене Мизулиной, а также сенаторам Елене Афанасьевой, Александру Башкину, Римме Галушиной, Максиму Кавджарадзе и Людмиле Нарусовой. Изменения собираются внести в Семейный кодекс РФ.
Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проект закона, запрещающего браки не только между однополыми парами, но и между гражданами, которые сменили пол.
По его словам, некая формализация нового положения Конституции нужна.
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