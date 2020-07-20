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Ники Минаж беременна от мужа-преступника 

Газета.Ru 40 минут назад
Ники Минаж беременна от мужа-преступника
Фото: Газета.Ru
Скандальная рэперша Ники Минаж рассекретила первую беременность.
У себя в Instagram 37-летняя артистка опубликовала несколько снимков, на которых демонстрирует заметно увеличившийся живот в откровенных нарядах.
О свадьбе Минаж и музыканта с преступным прошлым Кеннетта Петти стало известно в июне 2019 года. Избранник рэперши имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.
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