Ники Минаж беременна от мужа-преступника 

Скандальная рэперша Ники Минаж рассекретила первую беременность.

У себя в Instagram 37-летняя артистка опубликовала несколько снимков, на которых демонстрирует заметно увеличившийся живот в откровенных нарядах.

О свадьбе Минаж и музыканта с преступным прошлым Кеннетта Петти стало известно в июне 2019 года. Избранник рэперши имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

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