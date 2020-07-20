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Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным 

Lenta.ru 53 минуты назад
Опасный развод: Пелагея наняла охрану
Фото: @pelageya_insta
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом знакомая артистки Александра Соколова сообщила порталу Starhit.
По словам Соколовой, после новостей о расставании со спортсменом на Пелагею в соцсетях посыпались упеки от интернет-пользователей.
«Ладно, плохие комментарии, так ведь ей еще и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся. Кто ж знал, что так все обернется», — заявила собеседница портала.
Ранее в июле сообщалось, что на фоне расставания с супругом Пелагея потеряла голос.
О расставании пары стало известно 26 декабря 2019 года. Артистка вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия.
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Шоу-бизнес , Иван Телегин , Александр Соколов , StarHit
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