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Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова 

Вероника Полынина и ещё 13 17 минут назад
Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова
Фото: globallookpress.com
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд на своего мужа, продюсера Бари Алибасова. Об этом изданию «Московский комсомолец» сообщил адвокат Алибасова Олег Сухов.
По словам адвоката, актриса пытается признать недействительными две сделки: по дарению квартиры Алибасову и по переоформлению договора на помощника продюсера Сергея Моцаря.
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Как рассказал Олег Сухов, Федосеева-Шукшина намеревается доказать, что переоформление недвижимости на Алибасова носило договорной и временный характер.
«То есть, это, якобы, не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной», — рассказал адвокат.
Вторая сделка с квартирой, по мнению Шукшиной, является злоупотреблением правом, направленным на усложнение процедуры возврата квартиры первоначальному владельцу.
При этом Сухов уверен, что Шукшина не сможет оспорить договор дарения, и у суда есть все основания отказать истице.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Лидия Федосеева-Шукшина подарила Бари Алибасову свою квартиру в Новой Москве. Позже стало известно, что продюсер переписал недвижимость на своего помощника. 81-летняя артистка заявила, что муж обманом заставил ее подписать документы о передаче квартиры. Адвокат ее дочери Марии Шукшиной подал заявление в СК о мошенничестве.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Сергей Моцарь , Олег Сухов , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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