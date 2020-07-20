Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова 

По словам адвоката, актриса пытается признать недействительными две сделки: по дарению квартиры Алибасову и по переоформлению договора на помощника продюсера Сергея Моцаря

Как рассказал Олег Сухов, Федосеева-Шукшина намеревается доказать, что переоформление недвижимости на Алибасова носило договорной и временный характер.

«То есть, это, якобы, не настоящий договор дарения, а договор, который прикрывал собой некие договоренности пользования этим жилым помещением с возвратом его обратно в пользование Шукшиной», — рассказал адвокат.

Вторая сделка с квартирой, по мнению Шукшиной, является злоупотреблением правом, направленным на усложнение процедуры возврата квартиры первоначальному владельцу.

При этом Сухов уверен, что Шукшина не сможет оспорить договор дарения, и у суда есть все основания отказать истице.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лидия Федосеева-Шукшина подарила Бари Алибасову свою квартиру в Новой Москве. Позже стало известно, что продюсер переписал недвижимость на своего помощника. 81-летняя артистка заявила, что муж обманом заставил ее подписать документы о передаче квартиры. Адвокат ее дочери Марии Шукшиной подал заявление в СК о мошенничестве.