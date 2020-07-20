В прошлом порнозвезда, а теперь ведущая спортивной программы Миа Халифа вступила в конфронтацию со студией фильмов для взрослых, с которой сотрудничала недолгое время. Девушка, снимавшаяся в сексуальных сценах в хиджабе, заявляет, что съемки в порно практически не принесли ей денег — но из-за них она начала бояться за свою жизнь, получая угрозы от исламских радикалов. Студия уже обвинила ее в клевете.

Порноиндустрию сотрясает скандал, уходящий корнями в историю пятилетней давности, когда звезда фильмов для взрослых Миа Халифа, получившая известность благодаря съемкам в хиджабе, ушла из бизнеса, проработав полгода и снявшись в 12 эпизодах. Руководство компании BangBros, в фильмах которой она снималась с 2014-го по 2015-й, направило ей письмо с требованием прекратить делать заявления о том, что ей мало платили, и рассказывать о своем негативном опыте работы в порноиндустрии. Несмотря на то что Миа Халифа дурно отзывается о сотрудничестве с BangBros уже давно, компания начала выступать в свою защиту — при поддержке сторонников — только сейчас.

30 июня в Twitter-аккаунте студии было объявлено:

«Сегодня мы отправили Миа Халифе официальное требование о прекращении незаконной деятельности со списком ее клеветнических, ложных заявлений о BangBros, которые она делает на протяжении нескольких лет, и с изложением реальных фактов. Мы призываем ее поделиться проверенными фактами со своей аудиторией. Хотя мы сомневаемся, что она это сделает».

Борьбе за свое доброе имя компания также посвятила сайт — FactsBeatFiction.com. Ее руководство настаивает: сотрудничество во студией принесло бывшей порноактрисе не меньше $178 000, сообщает The Daly Beast.

В августе прошлого года Миа Халифа заявила, что за три месяца съемок в порнофильмах, за которые она стала звездой, поскольку снималась в хиджабе, она заработала лишь $12 000.

«Люди думают, я скопила миллионы на порно, — написала она в Twitter. — Но я получила В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ $12 000 и не видела ни пенни после этого. Трудности поиска нормальной работы были… страшными».

Тогда, в августе, на Уoutube было выложено видеоинтервью с бывшей порноактрисой, в котором она пожаловалась, что после съемок в сексуальных сценах в хиджабе начала получать угрозы от членов запрещенной в России террористической группировки ИГ (организация запрещена в России).

Как рассказывала Миа Халифа, именно необходимость сниматься в мусульманском головном уборе стала поворотной точкой, после которой она решила уйти.

«Тогда начали поступать угрозы от ИГ, новости пошли по всему миру. Не только в Америке — это было трендом в Twitter, во всех новостях, — говорила она. — Мне запретили въезд в Египет, в Афганистан, мусульманские страны были глубоко оскорблены — а ведь я католичка. Для меня это не было чем-то ужасным. Но когда мне предложили сниматься в такой сцене, я сказала: «Вы, уроды, хотите, чтобы меня убили».

Съемки в хиджабе сделали уроженку Ливана Миа Халифу невероятно популярной — она долгое время держалась на первом месте в списке самых популярных порноактрис на PornHub, и даже после ухода из индустрии — в 2018-м, — держит за собой второе место.

Именно на популярность, которую Миа Халифа обрела после съемок в фильмах BangBros, сейчас указывают ее противники, которые настаивают, чтобы она перестала порочить честное имя студии, благодаря которой сделала себе имя.

«Многие люди в индустрии просто в ярости из-за того, что она сделала кучу денег на имени, которое прославилось благодаря порно, имени, которое создало для нее платформу, на которую можно опереться, — и критикует то, что ее создало. У нее есть право на свое мнение, но кажется лицемерным оставить то же самое имя», — объяснила The Daily Beast Бриттани Эндрю, американская порноактриса, продюсер и режиссер документального фильма «After Porn Ends 3» («Жизнь после порно-3») о звездах фильмов для взрослых, ушедших на пенсию.

По ее мнению, человек, переживший негативный опыт, старается отстраниться от него — вплоть до смены имени, под которым тебя знали.

Миа Халифа после ухода со студии и переезда в Остин, штат Техас, начала зарабатывать как вебкам-модель и, разумеется, пользовалась популярностью благодаря своей славе.

И действительно, сказать, что сотрудничество с BangBros принесло ей лишь $12 000, в этой связи сложно, поскольку, как говорила сама Миа Халифа в подкасте Филипа ДеФранко, компания продолжала ей приплачивать, чтобы она продвигала ее продукцию.

«Я продолжала заниматься продвижением в соцсетях для них, они были готовы на все, чтобы удержать меня в индустрии, — рассказывала актриса. — Они швырялись в меня цифрами, чтобы хоть как-то удержать, так что мне предложили сделку — мне платят зарплату, чтобы я определенное количество времени была на их сайте для вебкам-моделей. Но я включала камеру, ставила на mute и смотрела Netflix».

Сейчас Миа Халифа — ведущая спортивной программы и в интервью говорит о том, что сожалеет о своем опыте в порноиндустрии.

«Я стыжусь своего прошлого, — признавалась она The Daily Beast. — А стыд, в свою очередь, превращается в гнев, и это заставляет меня взрываться и вести себя так, как я веду».

При этом она призналась, что выбор, сделанный в 21 год — именно тогда она подписала контракт с порностудией, — был неправильным сам по себе.

«То, что я делала, было криком о помощи. Мне нужно было заниматься психотерапией, а не порно», — считает она.

Тот факт, что Миа Халифа жалуется на студию, с которой работала, возмущает ее бывших коллег по цеху. Картер Круз, которая раньше тоже снималась в фильмах для взрослых, а теперь выступает как диджей под тем же именем, даже написала экс-порнозвезде открытое письмо:

«Ты думаешь, что борешься за перемены, говоря о насилии и использовании, но насилие в секс-работе — это не новость. Если ты в то же время не продвигаешь идею, что секс-работа может делаться по обоюдному согласию и с радостью, ты просто укрепляешь мантру «порно — это плохо», которую большая часть общества до сих пор поддерживает».

В Twitter тем временем набирает популярность #JusticeForMia — пользователи борются за то, чтобы фильмы с участием Миа Халифы и ее доменные имена как порноактрисы были уничтожены.