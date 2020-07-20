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Налоговая закрывает компанию Гарика Харламова 

КМВ Новости и ещё 3 1 час назад
С Харламовым случилась еще одна неприятность
Фото: ТАСС
Налоговая закрывает компанию Гарика ХарламоваРазвод с женой, делёжка имущества, алименты — процесс непростой.
Харламов пошутил про развод с Асмус
“Креативное агентство Бульдог” делало рекламные материалы, а владели им с Харламовым ещё трое: Алексей Пойманов, основной автор Comedy Club, Алексей Ляпоров, креативный продюсер, и Илья Романко — ещё один автор шоу.
Как пишет MASH, что-то у Гарика там не пошло. Налоговики денег не получали, пошли на разведку по адресу регистрации компании — а на месте увидели, что фирма известного комика съехала. Так что пришлось «Бульдога» закрыть.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Федеральная налоговая служба
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