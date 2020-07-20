Харламов, как сообщал «Рамблер», был совладельцем рекламной компании «Креативное агентство "Бульдог"». Другими ее совладельцами были соавторы телешоу «Камеди клаб» (Comedy Club) Алексей Пойманов и Илья Романко и креативный продюсер программы Алексей Ляпоров.

Сегодня «Мэш» сообщил, что ФНС приняла решение о закрытии фирмы «Бульдог» по той причине, что та не платила налоги, а ее офиса не оказалось по адресу регистрации.

«Развод с женой, дележка имущества, алименты — теперь вот это вот», — отмечает «Мэш».