Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла компанию комика Гарика Харламова. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Харламов, как сообщал «Рамблер», был совладельцем рекламной компании «Креативное агентство "Бульдог"». Другими ее совладельцами были соавторы телешоу «Камеди клаб» (Comedy Club) Алексей Пойманов и Илья Романко и креативный продюсер программы Алексей Ляпоров.
Сегодня «Мэш» сообщил, что ФНС приняла решение о закрытии фирмы «Бульдог» по той причине, что та не платила налоги, а ее офиса не оказалось по адресу регистрации.
«Развод с женой, дележка имущества, алименты — теперь вот это вот», — отмечает «Мэш».
В июне, как сообщал «Рамблер», Харламов и его жена актриса Кристина Асмус объявили, что решили развестись, сами в этом виноваты и расстаются друзьями. Они поженились в 2013 году, а в 2014-м у них родилась дочь Анастасия. Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что комик может встречаться с актрисой Яной Кошкиной. Сам он высмеял это предположение в своих социальных сетях.