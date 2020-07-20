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Харламов лишился фирмы 

Артём Кульша и ещё 7 15 минут назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) России закрыла компанию комика Гарика Харламова. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов, как сообщал «Рамблер», был совладельцем рекламной компании «Креативное агентство "Бульдог"». Другими ее совладельцами были соавторы телешоу «Камеди клаб» (Comedy Club) Алексей Пойманов и Илья Романко и креативный продюсер программы Алексей Ляпоров.
Сегодня «Мэш» сообщил, что ФНС приняла решение о закрытии фирмы «Бульдог» по той причине, что та не платила налоги, а ее офиса не оказалось по адресу регистрации.
«Развод с женой, дележка имущества, алименты — теперь вот это вот», — отмечает «Мэш».
В июне, как сообщал «Рамблер», Харламов и его жена актриса Кристина Асмус объявили, что решили развестись, сами в этом виноваты и расстаются друзьями. Они поженились в 2013 году, а в 2014-м у них родилась дочь Анастасия. Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что комик может встречаться с актрисой Яной Кошкиной. Сам он высмеял это предположение в своих социальных сетях.
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Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус , Федеральная налоговая служба
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