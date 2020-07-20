Васильев показал роскошную виллу

Васильев купил квартиру в старинном здании XIX века около 10 лет назад и планировал отремонтировать ее, однако увидев сохранившиеся оригинальные детали интерьера, телеведущий решил отреставрировать дом и вернуть ему первоначальный вид.

«Я выбрал югентстиль (немецкое название модерна) для интерьеров виллы Вильдфриде как единственно возможное решение, соответствующее времени постройки здания и планировке квартиры. В ней чудом сохранились оригинальные двери, полы и даже жёлтая кафельная печь, и это позволило мне восстановить облик курортной квартиры на Балтийском море в эпоху Серебряного века», — рассказал историк моды изданию «Клопс».

Стены жилища Васильев украсил картинами французских и немецких художников из своей коллекции, которая насчитывает 2500 портретов. Предметы интерьера историк приобретал в калининградских антикварных лавках.

В будущем квартира станет музеем.