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Васильев показал роскошную виллу на Балтийском море 

Вероника Полынина и ещё 2 31 минуту назад
Васильев показал роскошную виллу
Фото: Instagram
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры своей квартиры на вилле в Зеленоградске Калининградской области.
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Васильев купил квартиру в старинном здании XIX века около 10 лет назад и планировал отремонтировать ее, однако увидев сохранившиеся оригинальные детали интерьера, телеведущий решил отреставрировать дом и вернуть ему первоначальный вид.
«Я выбрал югентстиль (немецкое название модерна) для интерьеров виллы Вильдфриде как единственно возможное решение, соответствующее времени постройки здания и планировке квартиры. В ней чудом сохранились оригинальные двери, полы и даже жёлтая кафельная печь, и это позволило мне восстановить облик курортной квартиры на Балтийском море в эпоху Серебряного века», — рассказал историк моды изданию «Клопс».
Стены жилища Васильев украсил картинами французских и немецких художников из своей коллекции, которая насчитывает 2500 портретов. Предметы интерьера историк приобретал в калининградских антикварных лавках.
В будущем квартира станет музеем.
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Шоу-бизнес , Александр Васильев , Зеленоградск , Калининградская Область
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