Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 19 Июл 2020 в 7:24 PDT Блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, опубликовала в своем Instagram фотографию с обнимающим ее мужчиной, вызвав возмущение подписчиков.

«Рамблер» писал, что в феврале на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения Екатерины Диденко, ради тумана в бассейн кинули сухой лед. От большой концентрации углекислого газа и ожогов погибли три человека, в том числе организовавший сюрприз муж именинницы. В июне Диденко заявила, что сделала операцию по увеличению груди и подписчики заподозрили, что у нее новые отношения.

В «сторис» Диденко призналась, что очень любила и все еще любит своего погибшего мужа, но «надо жить дальше». Она опубликовала фотографию, на которой ее обнимает мужчина и заявила, что «есть вещи, в которых боится признаться самой себе».

«Я сама пока не понимаю, что происходит со мной», - отметила блогер.

Это признание вызвало резкую реакцию пользователей соцсети.

«Наверное, надо радоваться Но ведь не прошло даже полугода », - отметила a.plahovna.

«Я в шоке... Прошло так мало времени... Согласна, жизнь продолжается, но как так быстро », - удивилась anastasiakrylosova.

Часть комментаторов пожалела мать погибшего мужа Диденко, высказав мнение, что ей сейчас очень сложно общаться с невесткой.

«Бедная ее бывшая свекровь... ей все равно как-то нужно общаться ради внуков с этой беспринципной девицей... Как?» - отметила e__kul

Однако были и те, кто посоветовал блогеру поступать так, как она считает нужным, и пожелали ей счастья.