Телегин заболел

По ее словам, Телегин уже давно не виделся со своей трехлетней дочкой Таисией, но резко захотел встретиться с ней, когла Пелагея подала иск на алименты. Певица предложила ему пообщаться по видеосвязи.

— Как можно было с ним встречаться? Он не соблюдал режим самоизоляции, судя по информации из его аккаунта в Instagram. И правильно она опасалась, как почувствовала. А вы не знаете? Так у него короновирус подтвердился, — сказала подруга певицы.

Она отметила, что Телегин сообщил об этом несколько дней назад.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись.