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Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин заразился коронавирусом 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Телегин заболел
Фото: ТАСС
Спортсмен Иван Телегин, бывший муж певицы Пелагеи, заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала подруга певицы Александра Соколова в интервью изданию «СтарХит».
По ее словам, Телегин уже давно не виделся со своей трехлетней дочкой Таисией, но резко захотел встретиться с ней, когла Пелагея подала иск на алименты. Певица предложила ему пообщаться по видеосвязи.
— Как можно было с ним встречаться? Он не соблюдал режим самоизоляции, судя по информации из его аккаунта в Instagram. И правильно она опасалась, как почувствовала. А вы не знаете? Так у него короновирус подтвердился, — сказала подруга певицы.
Она отметила, что Телегин сообщил об этом несколько дней назад.
Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись.
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Шоу-бизнес , Иван Телегин , Александр Соколов , StarHit
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