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Появились новые доказательства измены Эмбер Херд Джонни Деппу 

Lenta.ru 35 минут назад
Появились доказательства измены Эмбер Херд Джонни Деппу
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что показания в суде дал консьерж пентхауса актера в Лос-Анджелесе Алехандро Ромеро. Он заявил, что генеральный директор SpaceX Илон Маск приезжал к Херд в особняк ее супруга по ночам несколько раз в неделю. По словам Ромеро, они встречались часто, и вскоре Херд дала миллиардеру ключ от пентхауса Деппа, а также пульт для гаража.
Ранее в июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.
Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.
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Шоу-бизнес , Джонни Депп , Джеймс Франко , Алехандро Ромеро , Илон Маск , SpaceX , Лос-Анджелес
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