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Раскрыто состояние Ефремова после смертельного ДТП 

Артём Кульша 37 минут назад
Актер Михаил Ефремов очень сильно переживает, что в результате ДТП с его участием погиб человек. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
«Михаил никак не может расслабиться после ДТП», — рассказал вчера Пашаев.
По его словам, актер по-прежнему очень сильно переживает из-за гибели человека в результате аварии с его участием. Также адвокат сообщил, что в настоящее время Ефремов не принимает лекарства, не употребляет алкогольные напитки, пьет главным образом воду, читает книги, смотрит телеканал «Культура» и спортивные телеканалы и не читает в интернете новости о своей ситуации.
«Ему сейчас не до новостей», — объяснил Пашаев.
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Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Михаил Ефремов , РБК
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