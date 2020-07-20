8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

«Михаил никак не может расслабиться после ДТП», — рассказал вчера Пашаев.

По его словам, актер по-прежнему очень сильно переживает из-за гибели человека в результате аварии с его участием. Также адвокат сообщил, что в настоящее время Ефремов не принимает лекарства, не употребляет алкогольные напитки, пьет главным образом воду, читает книги, смотрит телеканал «Культура» и спортивные телеканалы и не читает в интернете новости о своей ситуации.