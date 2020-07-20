Адвокат раскрыл состояние Ефремова

Пашаев сообщил, что актер не может расслабиться после ДТП и очень сильно переживает. Адвокат также отметил, что Ефремов не читает новости и не пользуется интернетом. Также актер не принимает лекарственные препараты.

7 июля сообщалось, что в ожидании суда артист смотрит только спортивные передачи и телеканал «Культура». Пашаев заявил, что Ефремов сойдет с ума, если посмотрит новости.

Дело артиста 17 июля поступило в прокуратуру . Сразу после утверждения в надзорном ведомстве материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Актеру предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).