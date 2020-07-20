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СМИ узнали о заработках подружки Прилучного Мирославы Карпович 

News.ru 1 час назад
Раскрыты источники дохода новой музы Прилучного
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Pres
Новая муза Павла Прилучного Мирослава Карпович оказалась совсем не бедной девушкой, как считали те, кто был уверен в меркантильности актрисы. Доходы Карпович фактически сопоставимы с заработками Прилучного.
Те, кто был уверен, что «папина дочка» сошлась с мегапопулярным актёром театра и кино из-за денег, сильно ошибались. Карпович ещё с 2000-х владеет собственной квартирой в Москве, она активно играет в театре, озвучивает мультфильмы, пишет Woman.ru.
Актриса снимается в рекламе, а один её гастрольный выход на сцену стоит порядка 150-300 тысяч рублей. К слову, с Прилучным 34-летняя актриса познакомилась именно в театре.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мама актрисы, к слову, ничего не знает о потенциальном зяте. По её словам, с будущим избранником дочери она не будет знакомиться до тех пор, пока он не станет официальным мужем.
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Шоу-бизнес , Мирослава Карпович , Woman.ru
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