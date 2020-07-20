Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры 

Lenta.ru и ещё 2 11 часов назад
Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры
Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес раскрыла секреты, позволяющие ей поддерживать ее фигуру в идеальной форме. Об этом пишет издание Super.
По словам 50-летней артистки, свой день она начинает со стакана лимонной воды. За день она выпивает как минимум семь стаканов. На завтрак звезда съедает протеиновый или овсяный смузи с клубникой, черникой, медом, корицей и йогуртом. При этом иногда Лопес позволяет себе и более калорийный завтрак: яичницу с беконом, лосось и панкейки с вареньем.
По словам личного тренера звезды Трейси Андерсона, питание певицы органично и сбалансированно, содержит белки и питательные вещества. В ее рационе много салатов и свежих овощей. Один из любимых салатов артистки содержит капусту-кейл, жаренные тыквенные семечки, лук-шалот и творожный сыр с добавлением небольшого количества оливкового масла.
После рождения детей Дженнифер Лопес соблюдала вегетарианскую диету, однако позже включила в рацион куриную грудку, говядину и рыбу. Ужин актрисы чаще всего бывает вегетарианским с содержанием большого числа овощей. Кроме того, певица может перекусить фруктами и орехами. Не исключает она и более вредную пищу. По ее словам, не надо ругать себя, если вам захотелось чипсов, поскольку все мы люди и хотим иногда кусочек торта, печенья или жареной курицы.
Недавно Дженнифер Лопес опубликовала откровенный снимок, сделанный в рамках фотосессии ее собственной коллекции обуви. Тело и внешний вид Лопес восхитили ее фанатов. Отмечается, что публикация набрала больше миллиона лайков.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Последние новости
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от коронавируса c апреля «Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию «Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию В России впервые с апреля выявили менее 6 тысяч случаев коронавируса за сутки В России впервые с апреля выявили менее 6 тысяч случаев коронавируса за сутки
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дженнифер Лопес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
01:25
Сознавшийся в новых преступлениях ангарский маньяк попал на видео
Происшествия Криминал
Десантирование разведгруппы попало на видео
00:49
Десантирование разведгруппы попало на видео
Армия
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
00:48
Солнце с рекордного расстояния попало на видео
Наука и техника
Симоньян обратилась к Армении
01:42
Симоньян обратилась к Армении
Политика
Появилось видео пожара в соборе во Франции
01:07
Появилось видео пожара в соборе во Франции
Происшествия
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
03:30
Ребенок сбежал от родителей и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение