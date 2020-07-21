Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лолита рассказала, чем ее расстроила дочь 

Павел Тиунов и ещё 7 1 час назад
Лолита рассказала, чем ее расстроила дочь
Фото: ТАСС
Певица Лолита Милявская заявила корреспонденту Starhit, что ее дочь Ева расплакалась из-за экзамена. Девушка не смогла сдержать слезы, потому что получила оценку «5 с минусом».
Артистка подчеркнула, что Ева учится в одном из университетов Варшавы на филологическом факультете. По ее словам, из-за карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса, она не видела своего ребенка уже полгода. Общаться приходится посредством видеосвязи.
Лолита рассказала, что недавно обсуждала с дочерью завершение учебного года: Ева окончила второй курс с показателем в 95 баллов из 100 возможных. При этом девушка осталась недовольна результатом.
«Она плакала, потому что один экзамен сдала на 90. Я спрашиваю, это как? Говорит: «Ну, это 5 с минусом», — отметила певица.
Артистка подчеркнула, что как могла попыталась успокоить дочь, заявив, что на самом деле важна не оценка, а знания. Однако Лолита уверяет, что сильно расстроилась из-за слез Евы по такому пустяку.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
Комментарии
Шоу-бизнес , Выборы на Украине , Человек года , Лолита Милявская , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Ведущий «Пусть говорят» «психанул» на съемках
Ведущий «Пусть говорят» «психанул» на съемках
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Видео
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
01:43
Собчак показала новое видео нападения в монастыре на Урале
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
00:26
Опубликовано видео тушения лесных пожаров в Оренбургской области
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Зеленский выполнил требование террориста
00:06
Зеленский выполнил требование террориста
В мире Украина
Почему Китай не признает российский Крым
01:19
Почему Китай не признает российский Крым
В мире Политика
Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»
00:06
Соловьев: Зеленский «открыл врата Ада»
В мире Ближний Восток
Украинцы захотели переговоров с Россией
00:52
Украинцы захотели переговоров с Россией
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение