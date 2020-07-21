Лолита рассказала, чем ее расстроила дочь 

Певица Лолита Милявская заявила корреспонденту Starhit, что ее дочь Ева расплакалась из-за экзамена. Девушка не смогла сдержать слезы, потому что получила оценку «5 с минусом».

Артистка подчеркнула, что Ева учится в одном из университетов Варшавы на филологическом факультете. По ее словам, из-за карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса, она не видела своего ребенка уже полгода. Общаться приходится посредством видеосвязи.

Лолита рассказала, что недавно обсуждала с дочерью завершение учебного года: Ева окончила второй курс с показателем в 95 баллов из 100 возможных. При этом девушка осталась недовольна результатом.

«Она плакала, потому что один экзамен сдала на 90. Я спрашиваю, это как? Говорит: «Ну, это 5 с минусом», — отметила певица.

Артистка подчеркнула, что как могла попыталась успокоить дочь, заявив, что на самом деле важна не оценка, а знания. Однако Лолита уверяет, что сильно расстроилась из-за слез Евы по такому пустяку.