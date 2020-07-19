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«Мужчина мечты» или «дрищ»? В соцсетях обсуждают голого Нагиева 

Ирина Лебедева 28 минут назад
«*** себе дрищ»: откровенное фото Нагиева взорвало Сеть
Фото: РИА Новости
Дмитрий Нагиев выложил в инстаграм провокационный снимок: телеведущий стоит, подняв руки вверх и вытянувшись в струнку.
Из одежды на нем только коротенькие джинсовые шорты и ботинки.
«Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманёк. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите. (фото из альманаха Д. Нагиева «Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват»), — прокомментировал он собственный снимок.
И тут в микроблоге актера началась заварушка. Практически все дамы рассыпались в комплиментах.
«Мужчина моей мечты», «Фантастическая форма, конечно», «Залюбовалась».
Представители же сильного пола были беспощадны:
«Уже плакать пора а не юморить. Совсем высох мужик», «*** себе дрищ», «Ноги надо качать портят картину».
Как ранее писал «Рамблер», несколько лет назад средства массовой информации сообщили, что Нагиев может встречаться с некой Анной Спектор.
Спектор живет в коттеджном поселке Княжье озеро под Москвой и воспитывает дочь от Нагиева — восьмилетнюю Миру.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев
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