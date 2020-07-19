Охлобыстин объяснил свои слова об алкоголизме Наргиз

Иван Охлобыстин принес извинения певице Наргиз Закировой, которую ранее обличил в алкоголизме. Напомним, актер в недавнем интервью раскритиковал певицу, заявившую что не собирается перевозить своих детей, живущих в США, в Россию. Охлобыстин заявил, что причиной таких дерзких высказывания послужил алкоголизм исполнительницы.
После этого Закирова выступила с ответным словом. «Вы, господин "святоша", каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих "пагубных пристрастиях" рассуждать?» — заявила женщина.
Теперь, у себя на странице в VK, Иван принес певице свои извинения. Он признал свою неправоту, поскольку лично не знаком с Наргиз.
«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то походу сдуру ляпнул. Приношу свои извинения», — написал звезда «Интернов».
Ранее «Экспресс газета» сообщала, что Закирова и ее любовник задолжали 30 тысяч за выпивку. Директор концертного агентства «Арт-Леон» из Воронежа Игорь Малюков рассказал, как «Наргиз выходила на сцену с алкоголем, пила прямо перед зрителями и ругалась матом». Из-за этого у агентства в каждом городе возникали проблемы: например, в Белгороде 60 человек возмутились и вышли из зала, а в Орле один из зрителей пожаловался в прокуратуру.