Охлобыстин объяснил свои слова об алкоголизме Наргиз

Иван Охлобыстин принес извинения певице Наргиз Закировой, которую ранее обличил в алкоголизме. Напомним, актер в недавнем интервью раскритиковал певицу, заявившую что не собирается перевозить своих детей, живущих в США , в Россию . Охлобыстин заявил, что причиной таких дерзких высказывания послужил алкоголизм исполнительницы.

После этого Закирова выступила с ответным словом. «Вы, господин "святоша", каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих "пагубных пристрастиях" рассуждать?» — заявила женщина.

Теперь, у себя на странице в VK, Иван принес певице свои извинения. Он признал свою неправоту, поскольку лично не знаком с Наргиз.

«На меня обиделась Наргиз. Где-то я что-то походу сдуру ляпнул. Приношу свои извинения», — написал звезда «Интернов».