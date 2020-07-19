«Волочкова отдыхает!»: Пригожин похвастался растяжкой 

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У коренастого, крепкого Пригожина склонность к полноте, и он с ней эпизодически вступает в борьбу. Но вот сейчас пользователям сети продемонстрирован отличный результат.

В инстаграме Иосиф выложил фотографию изрядно постройневшего себя.

Продюсер в шортах и футболке стоит на лесной дорожке, нога закинута довольно высоко на деревянное ограждение.

«Стройнею с каждым днём. Обожаю hiking. Откровенно говоря, сбрасывать вес намного тяжелее», — подписал он снимок.

Фолловеры для начала выяснили, что есть hiking. Оказалось — длинные пешие прогулки, вид пешеходного туризма.

Потом принялись хвалить Пригожина. Конечно, не без легкого сарказма. Сравнили, в том числе и с известной «королевой шпагатов»

«Волочкова отдыхает», «Так глядишь через месяц на шпагат сядете».

Припомнили и жалобу на «чудовищное положение» артистов в пандемию

«Во время пандемии денег не было, вот и изголодал».

Но в целом результат преображения был оценен положительно.

«Вас не узнать, помолодели даже».

Как ранее писал «Рамблер», Иосиф Пригожин не поддержал Машу Распутину, назвавшую артистов безголосыми и бездумными обезьянами.