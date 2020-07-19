Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Волочкова отдыхает!»: Пригожин похвастался растяжкой 

Ирина Лебедева 25 минут назад
«Волочкова отдыхает!»: Пригожин похвастался растяжкой
Фото: Instagram
Пример похудевшего Максима Фадеева подстегнул и других представителей шоу-бизнеса. Всерьез взялся за себя и другой продюсер — Иосиф Пригожин.
У коренастого, крепкого Пригожина склонность к полноте, и он с ней эпизодически вступает в борьбу. Но вот сейчас пользователям сети продемонстрирован отличный результат.
В инстаграме Иосиф выложил фотографию изрядно постройневшего себя.
Продюсер в шортах и футболке стоит на лесной дорожке, нога закинута довольно высоко на деревянное ограждение.
«Стройнею с каждым днём. Обожаю hiking. Откровенно говоря, сбрасывать вес намного тяжелее», — подписал он снимок.
Фолловеры для начала выяснили, что есть hiking. Оказалось — длинные пешие прогулки, вид пешеходного туризма.
Потом принялись хвалить Пригожина. Конечно, не без легкого сарказма. Сравнили, в том числе и с известной «королевой шпагатов»
«Волочкова отдыхает», «Так глядишь через месяц на шпагат сядете».
Припомнили и жалобу на «чудовищное положение» артистов в пандемию
«Во время пандемии денег не было, вот и изголодал».
Но в целом результат преображения был оценен положительно.
«Вас не узнать, помолодели даже».
Как ранее писал «Рамблер», Иосиф Пригожин не поддержал Машу Распутину, назвавшую артистов безголосыми и бездумными обезьянами.
Продюсер считает, что среди представителей шоу-бизнеса много талантливых людей.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезду советского кино избили и ограбили в Москве
Звезду советского кино избили и ограбили в Москве
Раскрыты последние слова звезды «Убойной силы»
Раскрыты последние слова звезды «Убойной силы»
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение