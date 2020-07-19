«Волочкова отдыхает!»: Пригожин похвастался растяжкой 

Пример похудевшего Максима Фадеева подстегнул и других представителей шоу-бизнеса. Всерьез взялся за себя и другой продюсер — Иосиф Пригожин.
У коренастого, крепкого Пригожина склонность к полноте, и он с ней эпизодически вступает в борьбу. Но вот сейчас пользователям сети продемонстрирован отличный результат.
В инстаграме Иосиф выложил фотографию изрядно постройневшего себя.
Продюсер в шортах и футболке стоит на лесной дорожке, нога закинута довольно высоко на деревянное ограждение.
«Стройнею с каждым днём. Обожаю hiking. Откровенно говоря, сбрасывать вес намного тяжелее», — подписал он снимок.
Фолловеры для начала выяснили, что есть hiking. Оказалось — длинные пешие прогулки, вид пешеходного туризма.
Потом принялись хвалить Пригожина. Конечно, не без легкого сарказма. Сравнили, в том числе и с известной «королевой шпагатов»
«Волочкова отдыхает», «Так глядишь через месяц на шпагат сядете».
Припомнили и жалобу на «чудовищное положение» артистов в пандемию
«Во время пандемии денег не было, вот и изголодал».
Но в целом результат преображения был оценен положительно.
«Вас не узнать, помолодели даже».
Как ранее писал «Рамблер», Иосиф Пригожин не поддержал Машу Распутину, назвавшую артистов безголосыми и бездумными обезьянами.
Продюсер считает, что среди представителей шоу-бизнеса много талантливых людей.