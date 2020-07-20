«Аптечный ревизорро» порадовалась смерти эксперта ток-шоу

«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко прокомментировала в Instagram смерть экстрасенса Анны Амбарцумян.

Амбарцумян нередко появлялась в эфире телевизионных шоу в качестве эксперта. Программы, посвященные трагической вечеринке с сухим льдом, на которой погиб муж и друзья Екатерины Диденко, не стали исключением. Экстрасенс осуждала «аптечного ревизорро», обвиняла ее в некомпетентности и желании нажиться на смерти мужа.

«Вчера от наркотиков погибла девушка, которая осуждала меня на одной из передач после моей трагедии. Я хочу всем сказать — не судите, да не судимы будете! Родственникам погибшей выражаю соболезнования», — заявила Диденко после смерти Амбарцумян.

Подписчики Диденко сочли, что она злорадствует на тему смерти Амбарцумян. Впрочем, эти обвинения блогер не прокомментировала.

Как сообщал «Рамблер», тело Анны Амбарцумян нашли в номере элитного московского отеля. Рядом с телом были обнаружены рассыпанные таблетки. Следов насильственной смерти на теле не было. Полиция предполагает, что девушка отравилась или покончила с собой.