Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Микки Рурк назвал Роберта Де Ниро плаксой и пообещал «жестко опустить» его 

Lenta.ru и ещё 1 36 минут назад
Микки Рурк пригрозил «жестко опустить» Де Ниро
Фото: ТАСС
Он написал об этом на своей странице в Instagram и прикрепил фотографию Де Ниро в молодости.
По словам Рурка, ему рассказали о недавнем интервью Де Ниро, в котором тот обозвал актера «лжецом», который постоянно «несет чушь». Рурк заявил, что «мистер-крутой-только-на-экране» Де Ниро стал первым, кто когда-либо посмел назвать его лживым, «еще и сделал это в газете».
«Да-да, я с тобой говорю, нытик! Слушай, ты, тупая задница, если только я тебя встречу, клянусь моей бабушкой, моим братом и всеми моими собаками, я опущу тебя жестко, на 100 процентов, И Господь мне свидетель», — написал он.
Вражда актеров длится уже около 30 лет, со времен знакомства на съемках фильма «Сердце ангела» в 1987-м. Тогда Рурк посчитал, что де Ниро повел себя с ним высокомерно. Также актер считает, что ему не досталась роль в «Ирландце» Мартина Скорсезе 2019 года, так как Де Ниро поставил режиссеру ультиматум по поводу своего участия в киноленте.
В сентябре прошлого года пользователей сети удивил внешний вид Микки Рурка после пластических операций.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
Последние новости
В Москве умерли еще 15 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 15 человек с коронавирусом Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала слухи о его госпитализации Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Мартин Скорсезе , Роберт де Ниро , Микки Рурк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров рассказал, насколько ему хватит сбережений
Киркоров рассказал, насколько ему хватит сбережений
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
«*** себе дрищ»: откровенное фото Нагиева взорвало Сеть
«*** себе дрищ»: откровенное фото Нагиева взорвало Сеть
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение