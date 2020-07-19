«Курочки в хлеву»: Гоген Солнцев показал своих женщин 

Пользователи сети хохочут — Гоген Солнцев выложил в инстаграме сюжет из деревенской жизни: на фоне окрашенного в зеленый цвет сарайчика стоят две дамы в защитных костюмах, изображая, видимо, беленьких курочек.
А рядом — Солнцев в чем-то пестром, только гребешка не хватает, но зато волосы собраны в хвост — пасет своих подруг.
Вернее, одна из них — законная супруга Екатерина Терешкович, вторая — предполагаемая любовница, Лидия Алифиренко.
Некоторые пользователи начали упражняться в остроумии.
«Клоуны остались, а цирк уехал», «вы понимаете, что это все постанова. На это смотреть смешно, тупая актерская игра».
Однако им вполне резонно возражают:
«стыдились бы так выражаться, они актёры и заметьте хорошие. А вам стыд и позор!»
Как ранее писал «Рамблер», актер Гоген Солнцев заявил, что купил место на кладбище для своей супруги Екатерины Терешкович из соображений «практичности».