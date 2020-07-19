«Курочки в хлеву»: Гоген Солнцев показал своих женщин 

Пользователи сети хохочут — Гоген Солнцев выложил в инстаграме сюжет из деревенской жизни: на фоне окрашенного в зеленый цвет сарайчика стоят две дамы в защитных костюмах, изображая, видимо, беленьких курочек.

А рядом — Солнцев в чем-то пестром, только гребешка не хватает, но зато волосы собраны в хвост — пасет своих подруг.

Вернее, одна из них — законная супруга Екатерина Терешкович , вторая — предполагаемая любовница, Лидия Алифиренко.

Некоторые пользователи начали упражняться в остроумии.

«Клоуны остались, а цирк уехал», «вы понимаете, что это все постанова. На это смотреть смешно, тупая актерская игра».

Однако им вполне резонно возражают: